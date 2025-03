Debutto Acrobatic Group ai campionati individuali Federazione Ginnastica d’Italia

Grazie agli eccellenti risultati ottenuti, tutte le ginnaste dell’Acrobatic Group hanno conquistato il pass per le finali nazionali, che si terranno a Rimini. Ma gli impegni non finiscono qui: a maggio è in programma la 2ª prova individuale FGI, mentre ad aprile la società sarà impegnata anche nelle finali regionali di ginnastica artistica C.S.A.In. a Salemi.Le ginnaste che si qualificheranno in questa competizione potranno accedere alle finali nazionali di Cesenatico, in programma dal 5 all’8 giugno.