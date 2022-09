“Grande risultato di Mancuso”, Trainito: “Nessun appoggio da Greco, civici senza peso politico”

“Mancuso c’è sempre stato – dice ancora – il sindaco, però, ha preferito affidarsi al gruppo civico, che alle regionali ha dimostrato di non avere alcuna consistenza politica. Hanno schierato un candidato sostenuto da almeno otto consiglieri comunali e da buona parte della giunta. In città, sono andati solo oltre i duemila voti. Ben poca cosa davanti ai numeri di Mancuso e di Forza Italia. Mancuso, in città, ha superato mille voti, con un candidato come quello di FdI che si è fermato a circa 1.500 voti e lo stesso si può dire per il Pd. Noi abbiamo lavorato a testa bassa e ci siamo impegnati per Mancuso. Sarà il sindaco a decidere. Può anche azzerare, noi comunque non abbiamo bisogno necessariamente di stare in giunta o di chiedere un assessore. Non ci tiriamo i capelli. Ci siamo per la città. Valuteremo le scelte che saranno fatte. Stiamo già pensando ad un progetto per le prossime amministrative. Con il governo Schifani avremo la possibilità di guardare ad un rafforzamento della sanità locale e ad una diversa gestione del ciclo dei rifiuti, con un termovalorizzatore che garantisce energia con sistemi sostenibili”. I mancusiani, ad iniziare da Trainito, sono certi di aver consolidato uno spazio importante, che anche il sindaco dovrà approcciare per porre le basi dell’imminente futuro, non solo amministrativo ma anche politico.