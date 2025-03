“Grande Sicilia progetto ampio”, Costa: “Provinciali? Ci sono ragionamenti nei territori”

Gela. Un progetto politico che si rivolge a un’area più ampia di quella che guarda alla sola autonomia. “Grande Sicilia”, entità nata ufficialmente la scorsa settimana, sotto le insegne del leader Mpa Raffaele Lombardo, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’ex presidente Ars Gianfranco Micciche’, sicuramente ha già un nucleo in città. Sono gli autonomisti storici a fare da gancio tra il nuovo soggetto politico e il territorio. “Il futuro dell’Mpa? Sicuramente, l’obiettivo è di strutturare “Grande Sicilia” – dice l’ex assessore comunale Ugo Costa – in questa prima fase, probabilmente si valuterà caso per caso, così da capire se si debba mantenere il gruppo Mpa oppure muoversi direttamente come “Grande Sicilia”. Ci rivolgiamo a un’area più vasta e non è solo una questione di autonomia e basta”. Nelle prossime settimane, ci saranno incontri, in presenza di chi già è interessato a seguire questo percorso. Gli esponenti locali Mpa, da sempre legati a Lombardo, erano a Enna, domenica scorsa, per il primo vagito pubblico della soggettività politica appena costituita. È inevitabile che l’interesse prioritario si focalizzi intorno alla dimensione civica, quella non allineata nei partiti. “Tanti non si rivedono nei partiti – aggiunge Costa – succede anche nel territorio locale. Al momento, rispetto alle elezioni provinciali, c’è l’assenza, in molti casi, di chiari riferimenti di collocazione”. Proprio con vista sulla scadenza delle provinciali di secondo livello, gli autonomisti non hanno sciolto la riserva. Attendono sicuramente che qualcuno nel centrodestra batta un colpo, nell’eventualità di un accordo complessivo. “Ci stanno lavorando nelle varie Province – precisa l’esponente lombardiano – in maniera, in un certo senso, anche autonoma. Ci sono ragionamenti sui territori. Per quanto riguarda la Provincia di Caltanissetta, c’è sicuramente la candidatura del sindaco Di Stefano e probabilmente quella del primo cittadino di Caltanissetta Tesauro. Non so cosa farà il sindaco di Niscemi Conti”.