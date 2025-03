“Grande Sicilia”, “insieme civici, autonomisti e democratici”: all’esordio anche il sindaco Di Stefano

Gela. “Grande Sicilia” ha tratto il suo esordio, a Enna, nell’auditorium dell’università Kore. L’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’ex presidente Ars Gianfranco Micciche’, vogliono mettere insieme “civici, autonomisti e democratici”, come riportato nel logo che accompagna la loro nuova iniziativa politica. A Enna, bastione lombardiano, ha voluto esserci il presidente della Regione Renato Schifani, che ha aperto i lavori, rivendicando i meriti del governo siciliano ma soprattutto spiegando con forza che Lombardo, Lagalla e Micciche’ sono vicini al suo progetto, che quindi sono nel centrodestra. C’erano delegazioni giunte da ogni area dell’isola, insieme ai big, compreso il presidente Ars Gaetano Galvagno, ieri invece a Gela per il congresso cittadino dei meloniani. Alla presentazione di “Grande Sicilia” ha voluto esserci il sindaco Terenziano Di Stefano. Era in platea, insieme ad alleati in giunta, a partire dagli autonomisti del gruppo gelese, da sempre molto vicini a Lombardo e a pezzi del governo regionale, come l’altro Mpa Roberto Di Mauro, assessore all’energia con il quale però bisognerà ragionare sulla norma che blocca le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”. Non c’era, ma solo per ragioni personali, l’ex consigliere comunale e candidato a sindaco Salvatore Scerra, che pare sempre più convinto di questo progetto. Di Stefano ha sempre contato sul sostegno dei lombardiani, ancora di più in una fase di corsa alle provinciali. Il richiamo esplicito ai civici, nel nuovo logo, è un auspicio ulteriore per il primo cittadino e i suoi, che vogliono creare una rete del civismo sul territorio. Civici e progressisti sono nel suo “modello Gela”, che potrebbe diventare “modello Provincia”.