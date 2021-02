Gratta e… vince 150 mila euro, biglietto acquistato al “Tabacchi Marino”

Non ci sarebbe nessuno, in particolare, tra i clienti abituali della tabaccheria di via Venezia, ad avere fatto cenno della vincita. Un particolare che lascerebbe presupporre ad una persona solo in transito dalla città. “Siamo contenti per il fortunato vincitore – conclude Gaetano Marinetti – Sono vincite che non capitano tutti i giorni. Qui, da noi, lo scorso anno avevamo registrato una vincita da cento mila euro e, nei mesi scorsi, da 35 mila euro ma con il Superenalotto”.