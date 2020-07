Grave incidente sulla Gela-Licata, ferito centauro dopo impatto con auto

Gela. Un centauro gelese è in gravi condizioni per essere incorso in un incidente stradale lungo la statale che collega Gela a Licata. Secondo le prime indiscrezioni, per cause al vaglio degli inquirenti, ha incrociato la traiettoria di una autovettura finendo rovinosamente al suolo. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Il centauro ha avuto la peggio. I medici del 118 sono intervenuti sul posto, per poi trasferirlo in ospedale.