Gravi carenze del 118 in città, Nursind scrive a Razza: “Incrementare mezzi e personale”

Più volte il sindacato ha sollevato il caso nel tempo. “La questione è molto più complessa e non si risolve pretendendo un medico su ogni ambulanza o ad ogni incrocio stradale, ma incrementando la flotta di soccorso in grado di trasportare i feriti in ospedale, vivi, stabilizzati e senza dolore. Vogliamo sperare che nessuno sia così sprovveduto da pensare che, in caso di trauma, il chirurgo o l’ortopedico giungerà per operarlo direttamente sul posto”, così riporta la nota del sindacato. Il Nursind torna a chiedere quindi, anche alla politica locale, risposte celeri e strutturali per le criticità evidenziate, “per ridare dignità a chi ci lavora e soprattutto a chi necessita di questo importante servizio. Ci aspettiamo infine che quanto scritto e quanto detto non venga disatteso e che non venga meno il confronto e la condivisione. Noi restiamo disponibili al confronto ma non abbasseremo la guardia”. Domani, sul tema, dovrebbe tenersi un incontro, chiesto dal sindaco Lucio Greco.