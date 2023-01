Gravina “Vialli persona splendida, lascia un vuoto incolmabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”. A dirlo in una nota il presidente della Figc, Gabriele Gravina. – foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).