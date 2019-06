Gravissima una giovane, donna incinta non perderà bambino: dopo esplosione sedici feriti

Gela. Sale il bilancio dei feriti dopo la terribile esplosione che ha distrutto un mezzo usato per la vendita di polli allo spiedo, al mercato rionale di via Madonna del Rosario. In base a quanto accertato dagli agenti di polizia del commissariato, diretti dal dirigente Salvatore Cicero, sono in totale sedici. Dieci di questi molto gravi. Due donne (una all’ottavo mese di gravidanza) e un bambino di appena quattro anni sono stati trasferiti in centri specializzati di Catania, Palermo e Brindisi. Hanno tutti riportato gravissime ustioni. La giovane lavorava all’interno del mezzo esploso è attualmente sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale “Cannizaro” di Catania. Ha riportato ustioni su oltre il cinquanta per cento del corpo. La donna incinta, a sua volta, versa in gravi condizioni ma i medici la stanno valutando. Il feto è fuori pericolo. Almeno altri quattro feriti potrebbero essere trasferiti a breve. L’esplosione ha travolto anche il titolare dell’attività, rimasto ferito.