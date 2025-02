“Grazie, consigliere Giorrannello”, Di Stefano risponde all’opposizione: “Panchine collocate per gli amici”

“Quando vennero collocate in quella piazzetta eravamo in piena zona rossa – ha detto il sindaco – bisognava evitare ogni assembramento e un assessore, dialogando con un dirigente che oggi è consigliere comunale, ha autorizzato la collocazione di panchine in un’area che non è ancora del Comune. Non c’è mai stata una richiesta dei residenti. Forse, l’unica richiesta è arrivata da qualche amico dell’assessore. Anzi, i residenti ci segnalano spaccio di droga e hanno denunciato i fatti. Giorrannello si è messo a disposizione, solo per generosità. Non ci sono norme che vietano la presenza su un mezzo di una municipalizzata, salvo che non si usino i mezzi per propri interessi e non mi pare questo il caso. Invito il consigliere a denunciare chi ha diffuso immagini acquisite da sistemi privati di videosorveglianza. Una delle panchine è stata ritrovata nella zona di un supermercato. Saranno ricollocate in altre aree pubbliche”. L’intervento del sindaco, pur in assenza di riferimenti diretti, è parso una risposta principalmente alla stessa Cosentino e al gruppo locale della Dc, guidato dall’ex assessore Licata.