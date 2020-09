Greco ai fedeli San Domenico Savio, “Comune disponibile a cedere aree per chiesa”

Gela. La protesta si è trasformata in una sorta di sit-in permanente, con i fedeli di San Domenico Savio che presidiano la chiesa, chiusa per pericoli strutturali. Nelle scorse ore, il sindaco Lucio Greco e il parroco don Paolo Terrana li hanno incontrati. Greco ha confermato la disponibilità del Comune per la cessione (almeno per 99 anni) di una delle aree limitrofe, dove eventualmente avviare i cantieri della nuova chiesa. Un’ipotesi al vaglio delle autorità ecclesiastiche.