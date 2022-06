Greco archivia Malluzzo e Iv: “Andiamo avanti, inizio subito con l’interim all’ambiente”

Gela. Il sindaco Lucio Greco sembra ormai aver archiviato il rapporto politico con Italia Viva. Nel pomeriggio, la segreteria gli ha inoltrato le dimissioni dell’assessore Cristian Malluzzo. “Non ci sono motivazioni – ha detto Greco rispondendo alla grillina Virginia Farruggia che ha chiesto chiarimenti in consiglio comunale nel corso della seduta di question time – una cosa deve essere chiara, però, è impossibile sostenere che un partito che è in maggioranza voglia una città più pulita e che il sindaco o il resto della giunta non la voglia. Andiamo avanti con la nostra linea. Sappiamo che la città non è pulita così come avremmo voluto, ma stiamo cercando di migliorare, insieme al dirigente che sta lavorando. Non ritorneremo al passato, con costi aggiuntivi”. Greco, senza alzare i toni, ha confermato pienamente la posizione che ha poi condotto a dire no all’atto di indirizzo dei renziani, che questa mattina hanno formalizzato le dimissioni di Malluzzo. Italia Viva non ritorna indietro e neanche Greco pare intenzionato a tornare sui propri passi. Si va avanti nonostante le difficoltà. L’avvocato guarda già al dopo Malluzzo.