“Greco assicura coinvolgimento”, Di Dio: “FI? Spero che Mancuso rispetti l’impegno”

Se l’azzurro sembra più convinto dalle scelte del sindaco, sicuramente lo è poco sul fronte interno. E’ stato proprio Di Dio a sollevare più di una questione politica, in attesa di risposte dal coordinatore provinciale, il deputato Ars Michele Mancuso. Di Dio ha sottolineato la necessità che il partito si apra a chi ha dato un sostegno, anche elettorale, e non ha mai veramente condiviso la riconferma dell’assessore Nadia Gnoffo, nella giunta proprio in quota Forza Italia. Il vertice chiarificatore, però, non c’è ancora stato. “Io rispetto le decisioni del coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – conclude – che vuole il confronto interno, anche con il deputato. Spero solo che l’onorevole Michele Mancuso rispetti l’impegno. Noi siamo pronti e abbiamo dato la disponibilità”. Il vertice, interno al partito, sarà aperto anche ai primi dei non eletti, come segnale verso le posizioni di Di Dio, anche se non c’è ancora una pacificazione vera e propria.