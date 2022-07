Greco avvisa i civici: “Non accetto che si ragioni solo di giochi di potere”

Gela. Il sindaco Lucio Greco tira dritto e “non si fa dettare l’agenda politica da chicchesia”. L’avvocato lo spiega rivolgendosi al segretario cittadino di ‘Una Buona Idea’ Rino Licata. Il segretario dei civici infatti, come abbiamo riportato nel fine settimana appena trascorso, ha posto delle condizioni politiche, ribadendo che il gruppo non accetterà un’eventuale rafforzamento in giunta di Forza Italia o di ‘Un’Altra Gela’, la lista proprio del primo cittadino. Se dovesse delinearsi un’ipotesi di questo tipo, i civici sarebbero anche pronti a lasciare l’amministrazione. Greco però taglia corto e fa capire di non volere accettare alcun diktat politico. “La situazione politica a livello nazionale e regionale è molto complessa e, per certi aspetti, anche grave. I riflessi di questa delicata situazione possono coinvolgere e condizionare, pure pesantemente, l’azione amministrativa di molte città, compresa la nostra, che ha tanti progetti in itinere che aspettano di essere esitati. Pensare, in momenti come questi, ai propri interessi di parte, significa non avere la consapevolezza del difficile momento che tutti quanti stiamo attraversando, e che richiede azioni e comportamenti seri e responsabili. Non posso accettare – dice Greco – le dichiarazioni del segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata, in quanto riduce tutta la sua analisi ad un semplice gioco di potere, senza preoccuparsi minimamente dei gravi problemi che affliggono la nostra città”. Il sindaco, nonostante il ruolo consistente dei civici in giunta, non sembra intenzionato a seguire linee alternative a quelle che sta cercando di costruire in queste settimane.