Greco-bis, Iudici in bilico e dem confermano Robilatte: rispunta Gulizzi e Fi sceglie in casa?

Gela. Con l’allargamento a sette assessori e la necessità, anche politica, di rivedere l’attuale squadra di governo della città, è inevitabile che il sindaco Lucio Greco, appena “riconfermato” dal Tar, debba fare delle scelte. Scelte che significano nomi ed equilibri interni. Di ipotesi concrete, che abbiano già ottenuto l’avallo dell’avvocato, non ce ne sarebbero. Negli ultimi giorni, sono riaffiorati papabili che erano rimasti “congelati”. L’avvocato Giuseppe Licata e l’imprenditore Cristian Malluzzo (uno ex assessore della giunta Messinese e l’altro consigliere comunale uscente) potrebbero ancora rientrare in partita. Licata, che è stato tra i primi a sostenere il progetto “civico” del sindaco, ha sempre avuto il sostegno del consigliere comunale Vincenzo Cascino, rimasto indipendente nonostante la sua vicinanza al gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci. Malluzzo in giunta, invece, sarebbe ben visto da consiglieri vicini a Greco, come Giuseppe Morselli. Di certo, non c’è nulla. Gli alleati “arcobaleno” attendono che il sindaco possa prendere l’iniziativa, mettendoli tutti intorno ad un tavolo. In giunta, pare quasi impossibile che possa rimanere l’assessore Florinda Iudici. Inizialmente indicata dal gruppo politico del consigliere Vincenzo Casciana (eletto nelle liste dell’imprenditore Maurizio Melfa e adesso neo capogruppo di “Libera-mente”), negli ultimi tempi le distanze tra i due sarebbero aumentate sempre di più. Casciana punterebbe forte sull’ex Pd Giacomo Gulizzi, che già prima del ballottaggio era dato come eventuale assessore indicato dal “cartello” elettorale entrato a supporto di Greco. L’avvocato Nadia Gnoffo continua ad avere il massimo sostegno dal deputato regionale Michele Mancuso e dal partito locale. Anche i dem, nonostante le iniziali titubanze, sembrano convinti del lavoro fino ad ora svolto dal loro assessore di riferimento. Grazia Robilatte, che tra le deleghe più pesanti ha quella ai rifiuti, sta convincendo i vertici locali del partito e il segretario Peppe Di Cristina non avrebbe alcuna intenzione di guardare ad un eventuale sostituto. Una potenziale “staffetta” potrebbe essere decisa solo più avanti, ma senza coinvolgere in prima persona il segretario. Di Cristina sarebbe proiettato verso altri obiettivi. L’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi, per settimane al centro delle polemiche a causa del definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, non ha un vero e proprio partito alle spalle, ma comunque godrebbe di una certa fiducia da parte del sindaco. Pensare ad una rivisitazione della giunta che metta in discussione la presenza del vicesindaco Terenziano Di Stefano sarebbe come ammettere che il sindaco voglia del tutto tagliare i ponti con l’iniziale progetto “civico”. Il numero due di Greco sembra piuttosto sicuro del fatto suo, a partire dai risultati elettorali.