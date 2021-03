Greco boccia Tekra: “Situazione rifiuti ancora difficile, azienda non rispetta regole”

Gela. Dopo quello aperto con Caltaqua, il sindaco Lucio Greco non esclude un altro possibile contenzioso, perlomeno istituzionale. Ieri, nel corso di un incontro, alla presenza dei responsabili locali di Tekra, l’azienda campana che continua a gestire in proroga il servizio rifiuti, ha chiesto un rafforzamento delle attività, anche con una terza spazzatrice. Da Tekra, però, non sembrano essere arrivati grandi riscontri. I manager dell’azienda, da tempo hanno fatto sapere, anche con missive ufficiali, di non essere più disponibili a proseguire, nonostante il recente adeguamento contrattuale e l’ennesima proroga, fino al prossimo aprile. La nuova gara non è mai stata assegnata e la Srr4 non ha sciolto la riserva su un possibile affidamento in house. Greco, al termine dell’incontro, è stato piuttosto amaro e duro, nei confronti dell’azienda. “La situazione dei rifiuti in città è di nuovo difficile, i presupposti per andare avanti bene in un’ottica di collaborazione sembrano oramai venuti meno, dato che la Tekra – si legge in una nota del Comune – ha detto chiaramente di essere costretta a rimanere a Gela per motivi legati a proroghe e ordinanze, e di non avere alcuna ragione per investire mezzi e risorse umane nei Comuni della Srr”.