“Greco? C’è rapporto di fiducia”, Ventura: “Con Pd si può sotterrare l’ascia di guerra”

Gela. “Il rapporto di fiducia tra Italia Viva e il sindaco? Il fatto stesso che ci abbia chiesto di entrare in giunta, è già sufficiente a provarlo. Non si basa solo sulla presenza dell’assessore Cristian Malluzzo, con il quale il sindaco ha un ottimo rapporto”. Il coordinatore provinciale dei renziani Giuseppe Ventura, pur non volendo entrare nel merito dello scontro in atto tra i pro-Greco, fa però capire che Italia Viva un ruolo politico lo vuole giocare, soprattutto in questa fase. “Probabilmente, la prossima settimana si terrà l’assemblea cittadina – dice – che dovrà anche approvare le proposte amministrative che inoltreremo al sindaco e protocolleremo in Comune. Ci stanno lavorando i componenti del coordinamento, ognuno per la propria delega. Greco e la maggioranza? Abbiamo deciso di non intervenire su questa vicenda, che è giusto venga risolta dai diretti interessati. Lo abbiamo detto anche al sindaco, Italia Viva sarà sempre disponibile, in giunta o fuori dalla giunta. Fino ad oggi, nessuno ci ha detto che non possiamo stare in giunta”. Per Ventura, la presenza in giunta non sembra dirimente, mentre l’ala “critica” della maggioranza ha sollevato la questione politica, dopo che i renziani si sono ufficialmente schierati nella squadra del sindaco. “I nostri riferimenti nazionali sono disponibili ad incontrare il sindaco – aggiunge Ventura – il senatore Davide Faraone ha accompagnato Greco per un incontro al ministero dell’interno, per la vicenda della videosorveglianza. Anche il viceministro Teresa Bellanova è pronta a dare il suo supporto. Il sindaco, dopo il congresso, ha avuto modo di sentirsi con il vicepresidente della Camera Ettore Rosato”. I renziani un punto di partenza politico, anche sul territorio, sembrano averlo già trovato. La federazione di centro, con Udc, Cantiere Popolare e Idea Sicilia, è cosa fatta e i vertici territoriali del partito hanno avviato un dialogo costante. “I contatti ci sono – spiega ancora Ventura – non a caso, al congresso hanno preso parte il consigliere comunale dell’Udc Salvatore Incardona, il coordinatore di Cantiere Popolare Massimo Catalano e quello di Idea Sicilia Giovanni Panebianco. L’obiettivo non è solo elettorale, anzi di regionali non abbiamo mai parlato. C’è invece la volontà di una condivisione sempre maggiore, fino a diventare un unico interlocutore”. E’ inevitabile che Italia Viva tiri in ballo il Pd. In città, negli ultimi anni i rapporti tra ex “compagni” sono stati tutt’altro che idilliaci. Ci sono ruggini e nessun lo ha mai nascosto. Ventura, già prima di dare un volto al gruppo locale di Italia Viva, aveva comunque proposto una “pace”.