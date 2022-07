Greco-civici, ieri un faccia a faccia: Faraci, “ci interessano i risultati e non il potere”

Gela. L’intenzione era di arrivare ad un chiarimento, al culmine di giorni di forti tensioni sul fronte Greco-civici. Ieri, prima della seduta di consiglio comunale, gli esponenti di “Una Buona Idea” e il sindaco Lucio Greco hanno cercato di avere un confronto piuttosto schietto e non programmato. L’avvocato e i civici erano venuti allo scontro, seppur solo a distanza, rispetto ai dettami da porre nell’eventuale riorganizzazione della giunta. Il segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata ha chiesto “equilibrio”, parlando a nome del movimento e quindi anche del vicesindaco Terenziano Di Stefano e dei consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci. Per i civici è indispensabile che tutti gli alleati abbiano un ruolo nel governo cittadino, senza un rafforzamento di un’area a discapito di un’altra. Greco, replicando, ha invece preteso che non si ragioni solo di “giochi di potere”. Parole che hanno infastidito gli alleati, sempre pronti a sostenere l’azione dell’amministrazione comunale. Le vedute non sono del tutto conformi, ma la breve riunione di ieri è comunque servita a rompere il ghiaccio. “A noi non è mai interessato gestire potere né l’abbiamo mai fatto – dice il consigliere comunale civico Rosario Faraci – le espressioni usate dal sindaco non mi sono piaciute e ieri gliel’ho confermato. A noi interessano i risultati. La politica non può essere intesa come costante rissa. I cittadini sono stanchi e giustamente criticano questo tipo di consuetudini. Ieri, inoltre, in consiglio comunale sul piano economico finanziario ho posto una questione, per aprire un dibattito. E’ vero, si tratta di una presa d’atto ma alla Srr4 bisogna far capire che ci sono dei costi in quel piano che riguardano servizi che non vengono svolti o comunque che non sono per nulla efficienti. Serve maturità politica e anche l’opposizione dovrebbe dimostrarla, piuttosto che limitarsi alle urla e alle accuse. Per noi, la politica è programmazione”. Faraci, presidente della commissione consiliare sviluppo economico, rivendica quanto fatto fino ad oggi dai civici. “Solo per fare un esempio, si deve all’assessore Di Stefano l’organizzazione, in appena dieci giorni, dell’estate gelese – aggiunge – l’assessore al ramo, che si è dimesso, non l’aveva ancora predisposta. Il contratto triennale di Ghelas, per richiamare un altro aspetto, è stato definito su nostra proposta, formulata con la commissione. Quando si lavora è giusto riconoscere i meriti. Se invece dobbiamo lavorare per rafforzare gli altri, allora possiamo fare anche a meno della giunta e del sostegno”. “Una Buona Idea” non vuole cedere il passo, in un periodo ormai fortemente segnato dalla campagna elettorale per le politiche e per le prossime regionali. “Dovremmo preoccuparci delle carenze di organico, che comunque sono un problema comune a tutti gli enti locali – dice ancora – il fatto che il municipio non riesca ad essere attrattivo è un problema. Anche l’eventuale addio dell’ingegnere Filippino creerà altre difficoltà. Certo, c’è un problema di natura politica, legato anche alla campagna elettorale, che ricollocherà esponenti da sempre abituati a cambiare casacca. Però, non possiamo continuare a scontrarci sui giornali, anche perché non serve a nessuno e crea solo confusione nella gente”.