“Greco coinvolga di più i consiglieri di FI”, Pepe: “Partito appoggia rielezione Mancuso”

“Noi faremo di tutto per coinvolgere chi ha partecipato al progetto politico di Forza Italia, premiando chi ha contribuito maggiormente. Così facendo – spiega ancora Pepe – rafforzeremo Forza Italia, per una sicura rielezione all’Ars, del nostro deputato Michele Mancuso, per lavorare meglio per questo territorio. Le questioni interne al partito dimostrano la vivacità democratica del nostro gruppo”. Per ora, l’eventuale bufera interna sembra scongiurata e Forza Italia, salvo sconvolgimenti politici ulteriori, dovrebbe mantenere il patto con il sindaco Lucio Greco, anche se tanti punti rimangono ancora irrisolti, come il rapporto, che sostanzialmente non esiste, tra forzisti e altre anime dell’alleanza dell’avvocato.