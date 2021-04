Greco conferma incarico all’ingegnere Inferrera, “collaborazione proficua”

Gela. Il rapporto di fiducia tra il sindaco Lucio Greco e l’ingegnere Pietro Inferrera si protrarrà ancora. Il professionista, che segue Greco praticamente dall’inizio della sua esperienza a Palazzo di Città, ha appena ottenuto una proroga, per altri tre mesi, dell’incarico che gli è stato affidato. Inferrera lavora a stretto contatto con l’avvocato, occupandosi di pianificazione strategica e sostanzialmente di tutti quei progetti che, sulla carta, dovrebbero aprire una nuova fase per la città, oltre il solo comparto industriale. Dalla portualità al recente tentativo di arrivare al Centro nazionale per l’idrogeno, Inferrera assiste il sindaco in tavoli istituzionali, che l’amministrazione comunale vuol portare a compimento, con opere e investimenti che possano avere ricadute effettive. L’avvocato e il professionista da tempo sono impegnati in interlocuzioni ministeriali. All’esperto sono stati affidati progetti ritenuti fondamentali, per tentare di risollevare le sorti del territorio, tenendo rapporti istituzionali.