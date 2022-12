Greco conferma l’azzeramento, verso dimissioni degli assessori: alleati distanti dal sindaco

Gela. Il sindaco Lucio Greco va dritto per la strada tracciata. Sarà un azzeramento della giunta, per far partire una trattativa (non si sa bene se lampo o meno) destinata a cambiare il volto politico dell’amministrazione. Il tentativo è di arrivare a fine mandato con maggiori certezze. Nel corso di circa tre ore di riunione con i suoi alleati, però, è emersa chiara una netta differenza di vedute. I pro-Greco (quelli ad oggi rimasti) sono totalmente contrari ad un azzeramento che considerano al buio, privo di qualsiasi ipotesi concreta. Nessuno sembra dare troppe chances alla pista che porta all’appoggio di centrodestra, ipotizzato invece dai cuffariani della Nuova Dc, che però ieri hanno lasciato la giunta, con le dimissioni dell’avvocato Giuseppe Licata. Pare che nel confronto di questa sera, le distanze tra il primo cittadino e gli alleati siano emerse in maniera ancora più netta. Qualcuno, addirittura, si spinge a dire che “il sindaco ha perso la sua maggioranza”. Nessuno si fida della proposta che era stata avanzata dai cuffariani né si intravvedono aperture concrete da un centrodestra che fino ad ora ha sempre detto no all’appoggio al sindaco.