Greco conferma Maganuco e Frasca: rinnovata collaborazione con esperto e portavoce

Gela. Proseguirà il rapporto di collaborazione tra il sindaco Lucio Greco e i due esperti che si stanno occupando della comunicazione, per conto dell’avvocato e dell’amministrazione comunale. Altri tre mesi per Daniele Maganuco, da poco scelto da Greco come esperto. Inizialmente, era stato definito un rapporto, per un mese. Secondo Greco, però, l’attività di comunicazione svolta da Maganuco è da ritenersi soddisfacente e così la sua esperienza in municipio proseguirà fino a novembre, con un importo mensile di 900 euro.