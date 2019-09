“Greco critica passato? In giunta ha amici Lombardo, Messinese e Pd”, Federico: “Città senza guida”

Gela. Collocazioni vere e proprie, in questa fase, non sembrano nei programmi dell’ex deputato regionale Pino Federico, tra gli ispiratori della coalizione di centrodestra che alle amministrative (con un candidato della Lega) ha ceduto il passo all’alleanza “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco. La lista strutturata dal suo gruppo politico, però, ha piazzato all’assise civica due consiglieri comunali, Gabriele Pellegrino e Salvatore Scerra, risultati i più votati in assoluto. Una terza esponente di “Avanti Gela”, l’ex consigliere comunale Sara Cavallo, ha proposto ricorso, nel tentativo di rafforzare il drappello tra i banchi d’aula. “Collocazioni? Non ci sono più i partiti di un tempo – dice Federico – ormai, soprattutto a livello regionale, ci sono partiti padronali ed entri solo se sei amico di. Noi pensiamo al movimento “Avanti Gela”, poi si vedrà. Una cosa è certa, rimarrò nel centrodestra. E’ lì che i cittadini mi hanno votato”. Federico, in questi ultimi mesi, ha scelto un profilo basso, dando spazio all’azione dei suoi riferimenti in consiglio. Gabriele Pellegrino e Salvatore Scerra rimangono referenti di fiducia dell’ex presidente della Provincia. “Hanno la massima autonomia nella loro azione consiliare – continua – dissidi con Scerra? Non ho assolutamente problemi con lui. E’ come se fossimo la stessa persona. Non capisco queste voci. Se ci fossero state le condizioni per una sua candidatura a sindaco, sarei stato il primo a sostenerla. Per me, aveva ogni possibilità. Purtroppo, non c’è stata convergenza dalle altre forze politiche. Rischiavamo l’isolamento e lui era presente quando è stata formalizzata la scelta del candidato e l’ha condivisa”. Federico, in attesa delle prossime mosse, fa capire molto bene di non aver gradito i riferimenti indiretti giunti dal sindaco Lucio Greco.