Greco davanti a nuove scelte, maggioranza in frenata e Trainito potrebbe lasciare Ghelas

Gela. Due sedute di consiglio comunale andate a vuoto, con numeri sempre più risicati anzitutto tra le fila della maggioranza del sindaco Lucio Greco, e un tavolo voluto dal primo cittadino, sul tema dell’impianto rifiuti, quasi disertato. Tutti segnali che l’avvocato dovrà valutare, in una fase molto complessa, nel pieno delle strategie che porteranno alle urne per l’Ars. Sono soprattutto civici e centristi, in consiglio, a confermare la loro piena vicinanza al sindaco ma i numeri vanno incrementati per evitare incognite, che poterebbero incidere anche sul prosieguo dell’esperienza amministrativa. L’avvocato Greco si trova, nuovamente, a dover dirimere questioni interne, nonostante i tentativi di arrivare ad una pacificazione politica, che ad oggi non ha però sortito gli effetti attesi. Un altro fronte, è quello della municipalizzata Ghelas. Con il bilancio di previsione 2021, scade il mandato del manager Francesco Trainito e dei componenti del collegio sindacale. L’amministratore, voluto dal primo cittadino, pare intenzionato a lasciare la guida della società, che ha preso in mano tre anni fa quando erano pesanti i problemi finanziari. E’ stata evitata la messa in liquidazione e anche i debiti pregressi accumulati con i fondi pensione sono stati in gran parte coperti. Negli uffici Ghelas, però, le emergenze non mancano mai e non solo per il personale ridotto ai minimi termini. Ci sono crediti consistenti che il Comune non ha ancora saldato. Trainito sembra piuttosto convinto di non proseguire nel suo incarico, anzitutto per ragioni di ulteriori impegni lavorativi. Avrebbe già comunicato la sua scelta al primo cittadino. Greco, che ha sempre riposto fiducia nel lavoro dell’ingegnere, cercherà di proseguire insieme a lui. Su Ghelas, inutile ripeterlo, gli occhi della politica locale non smettono di osservare. Dal sindaco, da quanto emerge, nessuna “sfiducia” a Trainito, ma sarebbe proprio il manager ad aver maturato la decisione di non proseguire, anche se non c’è alcuna ufficialità e a fine mese l’assemblea dovrà votare il bilancio di previsione. Se Trainito dovesse lasciare la guida della multiservizi, qualcosa potrebbe muoversi anche in maggioranza.