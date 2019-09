Greco davanti ai vertici Eni, “è azienda qualificata ma servono bonifiche e prevenzione”

“Credo che questo territorio abbia una grande emozione nel rivedere riaccendere la fiamma della torcia – è intervenuto il presidente di raffineria Francesco Franchi – è una fiamma di speranza per il mondo dell’economia dell’industria italiana”. All’incontro, su invito della multinazionale, c’è il sindaco Lucio Greco, che non sembra cambiare linea. Chiede investimenti ma anche bonifiche e tutela della salute. “Eni si dimostra industria qualificata con un management all’altezza – ha spiegato il primo cittadino – che sa fare bene il proprio lavoro. Voglio ricordare che Eni si è insediata nel lontano 1958, operando per tanti anni in mancanza di normative e creando il disastro ambientale che conosciamo. Non posso non richiedere maggiori attenzioni perché si proceda con la massima celerità per bonifiche e prevenzione sanitaria. Serve politica della tre R. Riconversione, risanamento e ristoro. La città, dal 2014, ha subito un crollo pesante dal punto di vista economico e occupazionale”. Una posizione che aveva già espresso, pubblicamente, al momento dell’insediamento a Palazzo di Città.