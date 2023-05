“Greco dica come vuole procedere su Torre di Manfria”, Trainito: “Politica non si divida”

Gela. Sul futuro della Torre di Manfria “non devono esserci steccati a separare maggioranza e opposizione”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito, intervenuto in aula consiliare in serata nel corso del dibattito, rinnova la sua posizione. Non vuole trasformare la vicenda in una bagarre politica ma è invece pronto a dare un contributo. “Il sindaco però deve essere chiaro – dice – in quale direzione vuole andare su questa vicenda? L’iniziativa della partecipazione popolare con la raccolta fondi è stata fallimentare, limitandosi a poche centinaia di euro. Se l’ente comunale ha disponibilità economiche per l’acquisto, allora si deve procedere. Sono gli stanziamenti delle compensazioni oppure quelli delle royalties? Spetta al sindaco comunicarlo e dimostrarlo carte alla mano”.