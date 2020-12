Greco e assessori difendono Morselli: “Ha sbagliato ma è operazione per incastrarla”

Gela. L’amministrazione comunale rompe il silenzio dopo quanto accaduto nella vicenda del consigliere comunale Romina Morselli e dei rifiuti abbandonati a Manfria. Pare che le ultime ore siano state abbastanza agitate tra i pro-Greco e alla fine è stata la giunta a farsi carico del sostegno al consigliere, senza però incassare l’unanimità della maggioranza. Greco e gli assessori ritengono che quanto accaduto dopo il verbale della scorsa estate, nasconda una sorta di piano politico per indebolire uno dei consiglieri di riferimento dell’alleanza. “Errare è umano e Romina Morselli è una donna che ha commesso un errore, anche se non in prima persona, e che, ingenuamente, è caduta in un tranello mediatico dal quale si è innescata una macchina del fango che non si è messa in moto, in passato, nemmeno per tutti quei politici che hanno commesso reati ben più gravi sotto il profilo penale. La consigliera Morselli ha pagato economicamente per il suo errore già diversi mesi fa, quando le è stata recapitata la multa, senza cercare scorciatoie ed escamotage, e sta pagando ancora adesso un prezzo altissimo, di fronte al tribunale dei social e dei media in cui tutti si ergono a giudici. Una reazione spropositata sta facendo a pezzi una persona che, pur avendo la possibilità di nascondersi, non lo ha mai fatto e ha persino ammesso la sua colpa in tv per avere la possibilità di chiedere pubblicamente scusa. Esiste una cosa che si chiama “proporzionalità della pena” – dicono il sindaco Lucio Greco e i suoi assessori – un principio secondo cui il castigo deve essere commisurato al reato-errore commesso, e non è certo quello a cui stiamo assistendo in questi giorni. Non intendiamo in alcun modo negare la gravità del fatto, che condanniamo senza se e senza ma; ci sono, però, due cose altrettanto gravi che stiamo notando e che non possiamo non mettere in evidenza. La prima è l’operazione architettata per incastrarla, partita addirittura da un plico anonimo inviato da un ufficio che non aveva alcun diritto di divulgare dati sensibili; la seconda è l’indignazione ad orologeria, a convenienza, che a volte scatta e a volte no, in base a chi sbaglia e non all’entità dello sbaglio”. Per la giunta, quindi, ci sarebbero due pesi e due misure, a danno del consigliere pro-Greco. “Bisogna fare una netta distinzione tra i tanti cittadini giustamente risentiti per l’errore della Morselli e quelli politicamente schierati che, attraverso comunicati stampa e pagine social solo apparentemente satiriche, fanno a pezzi la vittima di turno per compiacere il gruppo politico al quale tacitamente appartengono. La satira è una cosa, la condanna tout court e il massacro mediatico sono altro. La satira è tale quando non guarda in faccia nessuno, non lo è più quando distrugge solo una parte politica. Raramente, o forse mai, si è visto un così feroce accanimento, neanche quando ci si è trovati di fronte a reati di esponenti politici poi rinviati a giudizio. Se malafede c’è, quindi, in tutta questa storia, è in chi sta crocifiggendo e mettendo alla berlina la consigliera Morselli, dando l’impressione che non aspettasse altro che un suo piccolo passo falso e dimenticando, o meglio ignorando di proposito, che questa è anche una battaglia di civiltà giuridica. Il nostro codice civile, infatti, punisce solo l’individuo colpevole, che nel caso specifico non risponde nemmeno al nome di Romina Morselli, dato che la multa non era a nome suo. Chi cerca di negare questo fondamento del diritto è mosso solo da interessi politici ed avvalora la tesi di una trappola costruita ad hoc, per demolirla moralmente e politicamente – continuano sindaco e assessori a supporto della tesi di un possibile attacco politico “preparato” – Romina Morselli ha avuto l’onestà intellettuale di non nascondere la propria responsabilità e ha ammesso le sue colpe, non ha mai approfittato del suo ruolo per tentare di insabbiare l’accaduto. E’ giusto e doveroso indignarsi contro ogni forma di illegalità, anche la più piccola, ma bisogna sempre saper riconoscere il male vero, quello che negli anni ha condizionato la vita democratica della nostra città e che spesso ha portato la firma di chi oggi scaglia la pietra contro la peccatrice Romina Morselli. L’impressione è che si stia perdendo il senso della misura, e che sia in atto una oggettiva esagerazione rispetto alla gravità del fatto, fomentata da chi da tutto questo può e vuole trarre un guadagno in termini politici e di immagine”. Il provvedimento del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta che prende atto dell’incameramento delle somme versate per la sanzione, in realtà è proprio a nome del consigliere comunale, così come riportato nella determinazione dirigenziale 809 dello scorso 26 novembre e ricostruito dalla redazione del Tg di Telegela.