“Greco è il nostro sindaco e sta rispettando i patti”, Mancuso: “Assessorato? C’era già accordo”

Gela. L’amministrazione comunale “civica” del sindaco Lucio Greco, soprattutto senza il peso del ricorso al Tar, si è scoperta ancora più ambita dai partiti. Dopo Forza Italia e Pd, che alle amministrative hanno però corso sotto insegne non ufficiali, anche l’Udc ha bussato alla porta dell’avvocato e la nuova intesa è praticamente cosa fatta. Dal fronte dei partiti, si fa risentire uno degli alleati di riferimento del sindaco. Il deputato regionale forzista Michele Mancuso è tra i padri politici dell’intesa “arcobaleno” e nonostante il silenzio degli ultimi tempi, non cambia idea. “Con il sindaco siamo in simbiosi – spiega – non ci sono fibrillazioni. Greco è il nostro sindaco e sta rispettando in pieno gli accordi. Adesso, valuteremo quali logiche verranno messe in campo per questa fase successiva al ricorso. Probabilmente, si metterà mano a tutto, anche agli assessori da integrare. Mi aspetto un percorso di amministrazione seria, portato avanti con serenità. Con la decisione del Tar Palermo, possiamo dire di aver vinto per la seconda volta”. Da Mancuso non arrivano messaggi politicamente preoccupanti, anzi. Nel domino delle nomine, però, i forzisti ribadiscono che vogliono essere presi in considerazione. “Il secondo assessorato? Così è stato deciso prima delle elezioni – continua – non abbiamo motivo di ritenere che Greco possa non rispettare gli accordi. C’è massima fiducia. L’assessore Nadia Gnoffo? Sta lavorando bene e lo dicono i fatti. Non è assolutamente in discussione”. Il deputato forzista sa che l’endorsement dell’Udc può aprire ulteriori “finestre” regionali all’amministrazione Greco e non rinnega l’intesa. “L’Udc è un compagno di viaggio sicuro – aggiunge – è nostro alleato nel governo regionale. Non capivo come mai avesse deciso di seguire l’altra coalizione”.