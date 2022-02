“Greco e Malluzzo in commissione”, Trainito: “Con Tekra e proroga programma fallito”

Gela. Il servizio rifiuti ma anche l’eterna questione della sanità locale sono tra i punti in sospeso dell’amministrazione comunale. L’ipotesi della gara, solo per il servizio rifiuti in città, sembra quasi del tutto tramontata. La commissione consiliare sanità e ambiente, presieduta da Rosario Trainito, vuole un confronto con il sindaco e con l’assessore Cristian Malluzzo. “Avremmo dovuto sentirli ieri in commissione – spiega Trainito – ma impegni istituzionali non l’hanno consentito. Credo che ci sarà la possibilità di una riunione, in settimana. Il sindaco e l’assessore devono darci indicazioni su come vogliono muoversi rispetto al servizio rifiuti. Nel programma elettorale del sindaco, si prevedeva di sciogliere il rapporto con Tekra e di mettere fine alle proroghe. Invece, oggi, siamo ancora con un servizio affidato a Tekra e a breve si porrà l’esigenza di un’altra proroga. Mi pare che ci sia stato un fallimento programmatico”.