“Greco è passato remoto”, Di Cristina: “Pd nel centrosinistra, no candidati con problemi giudiziari”

Gela. “Greco? Ormai è il passato remoto. Sono molto preoccupato per la situazione finanziaria dell’ente comunale. Ad oggi, non c’è un bilancio”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, che la scorsa settimana in assemblea ha confermato le dimissioni (accolte dal partito), conferma che il suo non sarà per nulla un ruolo di retroguardia, anche nel percorso verso le prossime amministrative. “Fossi nel sindaco, mi dimetterei il giorno prima dell’indizione del comizi elettorali – spiega – se è vero che ritiene di avere l’appoggio della città, potrà ripresentarsi e vincere. Vogliamo anzitutto salvaguardare la città e quest’amministrazione comunale non mi sembra stia raccogliendo risultati. Le prossime strategie le deciderà il segretario cittadino insieme al resto del partito. A livello regionale, mi sto muovendo per fare in modo che il polo progressista possa nascere anche nelle città medie. Siamo in una fase congressuale. Al termine, penso che riprenderanno i contatti con il Movimento cinquestelle. I pentastellati stanno adottando una strategia sbagliata, sia a livello regionale sia sul piano nazionale. Nel Lazio hanno deciso di andare da soli. Ormai, analizzando i dati emersi in queste ultime competizioni elettorali, è evidente che se Pd e Movimento cinquestelle corrono insieme vincono o comunque sono competitivi. Divisi, invece, si perde”. Di Cristina, insieme ad altri esponenti territoriali del partito, intende avviare “circoli tematici”. “Almeno cinque o sei – aggiunge – a partire da Gela e Riesi. Possono aggregare giovani e chi intende dare un contributo alla crescita del partito. In questa fase, il Pd deve pensare a sé stesso. Alle scorse regionali ho ottenuto quasi quattromila voti, con un partito che ne ha ottenuti oltre 12 mila. Nonostante questi risultati, ho deciso di dimettermi perché non sono interessato alle posizioni ma ai percorsi di coerenza. Dobbiamo allargare la base. Questa classe dirigente ha una storia diversa. Penso ad esempio che il protocollo del 2014 sulla riconversione industriale sia stato un grave errore commesso dalla politica, dalle istituzioni e dal sindacato. Questa classe dirigente del Pd non ha avuto un ruolo in quelle vicende”.