“Greco faccia proposta chiara ai partiti”, Cirignotta: “Senza atti finanziari città paralizzata”

Gela. “Una proposta chiara per uscire dal vicolo cieco”. E’ quello che si aspetta il commercialista Vincenzo Cirignotta dal sindaco Lucio Greco. L’ex consigliere comunale, ora vicino a Forza Italia, è preoccupato dalla fase attraversata dalla città. “Novembre è praticamente finito e non ci sono ancora gli atti finanziari – spiega – deve essere questa la priorità. Salvaguardare la città significa anzitutto mettere a posto i conti e approvare gli atti finanziari, che abbiano chiaramente tutti i pareri favorevoli e siano legittimi. Non deve esserci alcuna forzatura. L’aspetto politico, in questo momento, va messo in secondo piano. La questione non è appoggiare la giunta del sindaco o garantire una ricandidatura al primo cittadino. Invece, è prioritario avere atti finanziari approvati e intervenire sulle criticità segnalate dal collegio dei revisori”. In caso contrario, per Cirignotta gli effetti sarebbero veramente molto gravi. “Senza bilancio, consuntivo, piano delle alienazioni e piano triennale delle opere pubbliche – aggiunge – la città rimarrebbe paralizzata, perdendo anche l’opportunità del Pnrr, che è molto importante”. L’ex consigliere, che ha avuto una lunga esperienza all’assise civica anche come vicepresidente, si rivolge a tutte le forze. “Anche stando all’opposizione si può dare una mano – dice ancora – il mio appello va alle forze politiche ma anche alla società civile. La crisi amministrativa sta rendendo ancora più difficile la situazione. Il sindaco deve fare una proposta chiara a tutte le forze politiche e poi ognuno deciderà assumendosene la responsabilità”. Cirignotta è consapevole che l’intenzione del sindaco è di andare incontro alle esigenze amministrativamente impellenti.