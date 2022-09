“Greco? FdI rimane all’opposizione”, Scuvera: “Andiamo avanti per un centrodestra unito”

Gela. Nessun colpo di scena, nonostante la virata verso il centrodestra del sindaco Lucio Greco. Fratelli d’Italia dovrebbe rimanere all’opposizione della giunta dell’avvocato. “Proseguiamo per la nostra strada – dice il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera reduce dalle regionali – mi pare che il sindaco abbia diversi problemi da risolvere con la sua giunta. Continui a lavorare. Noi rimaniamo opposizione e andiamo avanti anche per le prossime amministrative. Il nostro obiettivo è un centrodestra unito. Una coalizione unita sarà sicuramente vincente. Spero che anche la città avrà a breve una guida di centrodestra, dopo i successi sia a livello nazionale che alle regionali”. Scuvera e gli altri esponenti del partito, forse nel fine settimana, si vedranno per una prima analisi del voto. “Il risultato è stato dignitoso – spiega – ci aspettavamo qualcosa in più in città. I troppi candidati locali si sono danneggiati reciprocamente e questo soprattutto nel centrodestra”. Il progetto locale dei sostenitori della Meloni è ormai entrato in una fase forse decisiva, con ulteriori adesioni, sulla scia dei numeri nazionali. “Abbiamo altri due consiglieri comunali – dice ancora Scuvera – il nostro è un partito importante. Abbiamo iniziato quando le percentuali non erano certamente quelle di adesso. E’ stata una progressione costante. Ci confronteremo con tutti gli esponenti del partito, che continua a crescere. Il mio ruolo? Tutti mi stanno chiedendo di rimanere alla guida del partito. Valuterò insieme a loro”.