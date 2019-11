Greco, Gambino e sindacati compatti, “sciogliere contratto Caltaqua”: chiusi lavori commissione

Gela. Una riunione fiume, che alla fine si è conclusa con un’indicazione, questa volta netta. Il sindaco Lucio Greco, il primo cittadino di Caltanissetta Roberto Gambino, i sindacati (con l’Usb del coordinatore Lorenzo Petix) e il forum dei movimenti dell’acqua (rappresentanto da Antonio Surace) si sono schierati per lo scioglimento del contratto che lega i comuni dell’Ato idrico a Caltaqua. Troppi inadempimenti nella gestione del servizio hanno indotto alla scelta. Contrari alla fine anticipata, invece, il commissario dell’Ato idrico Rosalba Panvini e il primo cittadino di Villalba Alessandro Plumeri, che invece non ritengono sussistere inadempimenti tali da indurre allo scioglimento, almeno in base a quanto indicato nel contratto. Non ha espresso una posizione il delegato della Regione. “Non è stata una decisione semplice – dice Greco – ma riteniamo che sia quella giusta. Adesso, gli atti verranno trasmessi alla Regione che dovrà informare anche l’Ati. Ho portato avanti la linea che sto seguendo fin dall’inizio”.