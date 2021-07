Greco: “Green pass obbligatorio per assessori, consiglieri e impiegati”

Gela. Green pass anche per assessori, consiglieri comunali e impiegati. All’indomani del ritorno in zona bianca il sindaco Lucio Greco rompe gli indugi e chiederà garanzie verso chi opera nella macchina comunale, a partire dagli assessori. Anzi, diventerà un obbligo per loro il certificato verde, mentre per i consiglieri l’invito è rivolto al presidente Salvatore Sammito.

“Bisogna comprenderlo una volta per tutte: la vaccinazione, allo stato attuale, rimane l’unico strumento a nostra disposizione per uscire da questa terribile condizione pandemica – scrive il sindaco – E noi gelesi che abbiamo pagato un prezzo troppo alto, dovremmo essere i primi a capirlo. Adesso che abbiamo scongiurato il pericolo della zona rossa, che stava mettendo in ginocchio tutta la città, è arrivato il momento di prendere decisioni serie e coraggiose. Ognuno di noi deve fare la propria parte, e per quel che mi riguarda chiederò il green pass per le riunioni della giunta a tutti gli assessori. Spero che il Presidente del consiglio comunale, Totò Sammito, faccia altrettanto per le sedute del civico consesso”.