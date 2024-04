Greco, “in assembla nessun tono pesante, singolare presenza Impianti”: Marino, “escludiamo anomalie”

Gela. E’ durata piuttosto a lungo l’assemblea della Srr4, convocata appositamente a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal sindaco Lucio Greco, che rifacendosi a quanto spiegato dall’ex governatore Raffaele Lombardo, ha rilanciato il rischio dei “governi ombra” proprio delle Srr e più in generale di certi centri di potere. Il manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, ha fatto sapere di aver lasciato l’assemblea per i toni “pesanti” del sindaco Greco, che in apertura ha chiesto di far allontanare la rappresentanza dell’in house. “Toni pesanti? Assolutamente no – dice il sindaco – mi dispiace sentire questa bugia. Ho chiesto che essendo un’assemblea indetta solo per i soci della Srr e per i revisori, non partecipassero soggetti estranei. Ho chiesto anche scusa perché non è nel mio stile far allontanare dei rappresentanti di una società ma ho trovato singolare la presenza dell’ingegnere Picone, dell’avvocato Polizzotto e del dottor Stagnitto. Anzi, dato che sono stato chiamato a riferire su mie dichiarazioni, ho fatto notare che probabilmente sarebbe stato meglio aggiornare l’assemblea e far presenziare non solo i rappresentanti di Impianti Srr ma pure l’onorevole Lombardo, il commissario Ato Lucisano e l’assessore regionale. Solo così si sarebbe potuto avere un contraddittorio integro”. Intorno al ciclo locale dei rifiuti e alla presenza di una rappresentanza di Impianti Srr che potrebbe scegliere di partecipare attivamente alla competizione elettorale delle amministrative, da tempo non mancano osservazioni e polemiche. Il sindaco Lucio Greco, in assemblea davanti agli altri primi cittadini, ha ribadito la sua preoccupazione per quanto dichiarato dall’ex presidente della Regione Lombardo, che in città e in altre occasioni, ha insistito sul fatto che le Srr tendano sempre di più a porsi come “governi ombra” sui territori, arrivando a supportare candidati alle amministrative. Una valutazione coeva alle tante voci che danno possibile la corsa a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino, responsabile tecnico di Impianti Srr. “Ai sindaci ho detto che non dobbiamo prenderci in giro e che le dichiarazioni di Lombardo vanno approfondite, anche con un contraddittorio appunto in sua presenza e con la partecipazione del management di Impianti oltre che di Lucisano e dell’assessore regionale”, aggiunge il primo cittadino.