Greco in consiglio, “Eni farà sua parte per fase 2”, nuovo scontro con opposizione

La maggioranza di Greco, tutto sommato, non ha smesso di sostenerlo. Il forzista Carlo Romano è stato molto critico, pur apprezzando l’atto di indirizzo della giunta. “Mi sembra però che manchi una visione di insieme – ha spiegato rivolgendosi a Greco – non ci sono riferimenti ad un comparto fondamentale come quello agricolo. Manca una visione della città”. Vincenzo Casciana, capogruppo di “Libera-mente”, ha fatto capire di non condividere, in questa fase, la riattivazione del pagamento per la sosta sulle strisce blu. Da tempo, la commissione che presiede ha depositato il nuovo regolamento, ad oggi non arrivato in aula. Anche sulla Tari il suo gruppo preferirebbe uno stop, almeno per il periodo riferito al lockdown. Il presidente della commissione sviluppo economico Rosario Faraci è per il pugno duro nei rapporti con la Regione. Secondo il consigliere di “Una Buona Idea”, il sindaco dovrebbe alzare la voce e iniziare battaglie per non far tagliare fuori la città da investimenti fondamentali, come quelli sulla viabilità. Il capogruppo dello stesso movimento, Davide Sincero, ha invece sostenuto il piano che prevede un coinvolgimento di Eni, nel finanziare la ripresa in città. La situazione è molto difficile e l’ha spiegato il consigliere Vincenzo Cascino, convinto però che l’amministrazione comunale stia battendo una strada non populista, ma imperniata su misure concrete. Dai pro-Greco, in più occasioni, sono arrivati inviti a valutare le manchevolezze del governo regionale, che non ha ancora provveduto al trasferimento dei fondi per l’emergenza. “Se non sbaglio – ha detto Giuseppe Morselli – nel governo regionale ci sono diversi riferimenti dei partiti di opposizione”. La maggioranza, anche se politicamente non del tutto entusiasta, ha deciso di dare fiducia alle misure che la giunta dovrà concretizzare nel breve periodo. La situazione complessiva della città, invece, farebbe preoccupare anche il più ottimista dei sindaci.