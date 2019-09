Greco incassa la “fiducia” della maggioranza, chiuso vertice: “Nomine? Toccano a sindaco e segretari”

Di posti, invece, non se ne sarebbe parlato. L’allargamento in giunta verrà valutato da Greco insieme ai rappresentanti dei partiti e delle liste che lo sostengono. “E’ un aspetto prettamente politico”, spiega ancora Sammito. Il presidente getta acqua sul fuoco anche rispetto alle tribolazioni di Ghelas. “Non c’è stato uno scontro tra il sindaco e l’amministratore Fidone – aggiunge – hanno avuto visioni diverse, ma ora stanno dialogando. Se deciderò di convocare il consiglio monotematico, chiederò la presenza in aula anche di Fidone”. Le parole di Sammito sono quelle di chi vuole evitare che l’alleanza “arcobaleno” si possa trasformare in una trincea. Greco e i suoi sono attesi alla prova dei fatti, ad iniziare dalle possibili nomine in giunta ma anche da casi spinosi, come i legami di famiglia intorno alla vicenda Ghelas.