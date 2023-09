“Greco inconcludente, tiene in ostaggio la città”, Scerra: “Università è una priorità”

Gela. E’ ormai evidente che gli argini politici hanno ceduto e lo scontro è senza limiti tra il centrodestra e l’area che si rifà al sindaco Lucio Greco. Ieri sera, l’apice durante la discussione sul futuro di Macchitella lab. E’ stato proprio il centrodestra a volere un monotematico dopo non aver sostenuto la mozione dei civici di “Una Buona Idea”. “Il sindaco si dimostra inconcludente – spiega il meloniano Salvatore Scerra – per questo motivo ho chiesto che si dimetta. Tiene in ostaggio l’intera città. Ieri, ha dimostrato che non ci sono sviluppi su Macchitella lab. Si è svegliato dopo che altri consiglieri hanno presentato una mozione sul tema. Ma quella stessa mozione non l’abbiamo votata perché riteniamo ci siano dei punti oscuri soprattutto sui costi. Così, in consiglio, con il monotematico, volevamo chiarimenti ulteriori”. Scerra, l’aveva già fatto ieri, conferma la “scorrettezza” istituzionale del primo cittadino. “Ha volutamente convocato una riunione sul tema, con Eni e Kore, prima del consiglio – dice inoltre – con la complicità del presidente del consiglio comunale, che ora invece fa il maestrino. Sammito dovrebbe ricordare la sua condotta censurabile sulla mozione di sfiducia. Avevamo avvisato il presidente del fatto che l’incontro fissato dal sindaco non si doveva svolgere prima della seduta di consiglio. Invece, ha fatto lo stesso gioco del primo cittadino”. Per Scerra, non c’è nessuna preclusione del centrodestra rispetto all’avvio dei corsi universitari in città. “C’è qualche esponente di maggioranza che vorrebbe additarci come quelli che non vogliono l’università ma per noi è una priorità. Alcuni consiglieri che sostengono il sindaco – continua – in quattro anni non hanno fatto altro che aizzare e attaccarci. Poi, non hanno dato nessun contributo alla crescita della città. Visto che il sindaco non intende coinvolgerci, contatteremo i nostri riferimenti regionali. Vogliamo il corso di ingegneria ambientale”.