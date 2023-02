Greco incontra Sammito, apertura al consiglio su crisi finanziaria: “A breve nuovo assessore”

Prima di questo strumento, comunque, dovrebbe essere la volta del Piano economico finanziario, per il servizio rifiuti. E’ un ulteriore passaggio non così scontato. Manca ancora il contratto attuativo per il nuovo servizio in house. La tensione nei rapporti a distanza tra l’amministrazione comunale e le società del ciclo rifiuti è improvvisamente rimontata e diversi consiglieri non danno per scontato il voto dell’aula al nuovo Pef. Il sindaco, in un contesto amministrativo e politico mai tanto difficile, dovrà individuare anche il successore dell’ormai ex assessore Paolo Marchisciana. L’architetto ha improvvisamente lasciato il municipio. Con la nuova giunta si era insediato a dicembre. Ragioni professionali l’hanno convinto a prevenire eventuali incompatibilità. “A breve scioglieremo la riserva”, dice il sindaco in merito alla nomina del nuovo assessore. Non è chiaro se l’avvocato opterà per un tecnico, così ricalcando il criterio usato per individuare Marchisciana, oppure se sarà un successore più connotato politicamente. In questa fase di vacatio alla guida dell’urbanistica, sarà comunque il sindaco a mantenere l’interim.