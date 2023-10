“Greco intervenga per ritirare bando Ati su direttore”, dem: “Su alleanze niente veti personali”

Gela. Lo avevamo già riferito ieri, al termine dell’assemblea dem. Gli esponenti locali del Pd, infatti, temono che soprattutto in sanità, nelle partecipate del territorio e nell’Ati idrica, possano prevalere logiche volute da “poteri forti”, volte ad imporre nomine. Il gruppo dirigente, con il commissario Giuseppe Arancio e i vice Giuseppe Fava e Franco Di Dio, chiede ufficialmente al presidente dell’Assemblea territoriale idrica, Massimiliano Conti, di ritirare il bando per la selezione del direttore generale, ruolo fino ad oggi ricoperto dal dirigente comunale Antonino Collura. Lo ha spiegato anche il presidente provinciale del partito, Massimo Arena: ci sono criteri che sembrano già tracciati quasi su misura senza dare priorità alle risorse interne dei Comuni che fanno parte dell’Ati. “Il Pd cittadino chiede al sindaco Greco di intervenire, in quanto socio di maggioranza dell’Ati, così da ritirare l’avviso pubblico per la nomina del direttore generale, palesemente illegittimo. Ci chiediamo se il sindaco Greco ne sia a conoscenza oppure non lo abbia nemmeno letto, distratto com’è dalle beghe della maggioranza e dai preparativi della ricandidatura. Ci aspettiamo una presa di posizione forte – dicono Arancio, Fava e Di Dio – Greco non può avallare una selezione basata su criteri non contemplati né dallo statuto dell’Ati né dalla legge. Il sindaco Greco, in un sussulto di orgoglio, dimostri di essere più attento e non consenta ad altri di decidere per il territorio. Criteri poco trasparenti, troppo specifici e per niente oggettivi, restringono sensibilmente il campo dei possibili candidati a figure tecniche. Vanno rivisti alla luce di quanto segnalato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali. Vorremmo, inoltre, capire qual è la motivazione per cui non si è proceduto all’interpello tra i dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Ati, come previsto dallo statuto, prima di pubblicare un avviso rivolto all’esterno. Vogliamo sperare che non sia iniziato il valzer delle poltrone in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno oltre che Gela anche Caltanissetta e Mazzarino, con un occhio magari alle future elezioni provinciali di cui si parla ma che ad oggi non si sa nemmeno se si terranno”. I vertici dem, infine, come riferito nel corso dell’assemblea, sembrano virare verso un’alleanza progressista, a partire dai tavoli attivati con M5s e i civici di “Una Buona Idea”.