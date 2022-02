Greco-Iv, Pizzardi: “Malluzzo lavora bene e su pulizia della città si può fare di più”

I renziani, accettando il patto politico con il primo cittadino, hanno voluto mettere l’accento proprio sul miglioramento delle attività, per ripulire diverse aree della città. Malluzzo e Greco, in queste settimane, hanno predisposto un cronoprogramma, suddiviso per quadranti del perimetro urbano. Sulle recenti tensioni interne alla maggioranza, Pizzardi non vuole tirare troppo la corda. “Le dimissioni dell’assessore Costa hanno creato fibrillazioni – dice ancora – aspettiamo di vedere come il sindaco voglia risolvere la situazione”. Allo stesso tempo, i vertici locali del partito non trascurano le prossime scadenze elettorali. “Stiamo lavorando per migliorare l’organizzazione del partito, sia in città che in provincia – conclude Piazzardi – siamo sempre in contatto con il segretario provinciale Giuseppe Ventura. Le regionali? Stiamo valutando una candidatura, da presentare. Manca ancora parecchio tempo, anche se bisogna comunque farsi trovare pronti”.