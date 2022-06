Greco-Iv, sul servizio rifiuti confronto in giunta: sotto esame atto di indirizzo dei renziani

Gela. Certezze vere e proprie su un sì a tempo indeterminato sembra proprio che non ce ne siano, almeno stando così le cose. Tra Italia Viva e il sindaco Lucio Greco qualcosa è cambiato e la fiducia reciproca pare possa venire meno. L’attuale situazione del servizio rifiuti in città ha posto distanze nette. I renziani, negli ultimi giorni, sono tornati a chiedere l’appoggio alla loro proposta per migliorare gli interventi di pulizia, in una stagione come quella estiva con la città che vede progressivamente aumentare il numero di presenze. L’avvocato Greco non si è limitato a parare il colpo ma ha anche spiegato che dai reziani si sarebbe aspettato tutt’altro approccio, vista “l’importanza” attribuita al gruppo, anche in giunta. L’assessore Cristian Malluzzo, come ha ribadito nelle scorse ore, non si sente di dover chiarire il proprio convincimento sul tema dei rifiuti, nonostante il sindaco l’abbia direttamente chiamato in causa. “Ci interessa la pulizia della città e non c’è nessun attacco al sindaco”, ha sintetizzato. Per i renziani, l’atto di indirizzo per migliorare il servizio rifiuti in città è praticamente una chiave di volta. Se venisse accolto dalla giunta, allora si aprirebbero nuove prospettive, anche politiche. In caso contrario, potrebbe invece delinearsi l’addio all’alleanza dell’avvocato e di conseguenza al posto in giunta. I dirigenti di Italia Viva e l’assessore Malluzzo stanno cercando di avere un riscontro favorevole dall’amministrazione comunale, anzitutto per migliorare il decoro di diverse aree della città. Nel pomeriggio, la questione è stata affrontata nel corso di una riunione di giunta, con all’ordine del giorno diversi punti. Non è chiaro se l’atto di indirizzo, così formulato, possa avere il via libera. Uno stop potrebbe significare la fine del rapporto. Pare che ci sia stato un confronto piuttosto concitato, anche se una conclusione definitiva non c’è ancora. In settimana, Malluzzo ha riproposto l’atto, con delle variazioni, per superare un possibile vaglio non favorevole.