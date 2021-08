Greco-Liardi, assessore: “Giunta? Massima sintonia, pieno appoggio dal nostro gruppo”

Gela. Se ci saranno aggiustamenti in giunta lo deciderà il sindaco Lucio Greco, alla ripresa dell’attività istituzionale, vera e propria. Ormai da oltre un anno, la sua amministrazione comunale sembra sempre sotto esame, ma fino ad oggi l’avvocato ha confermato piena fiducia a tutti gli assessori, nessuno escluso, mantenendo però la delega all’ambiente e ai rifiuti, rimasta vacante per l’addio dei dem. Quello dell’assessorato da assegnare è uno dei punti che probabilmente verranno toccati nelle prossime settimane. Greco sicuramente sembra avere un rapporto piuttosto ben avviato con il gruppo autonomista e con l’assessore Ivan Liardi. Anche quando si trattò della bufera dei definanziamenti del “Patto per il Sud”, l’avvocato non si tirò indietro e continuò a lavorare insieme all’assessore ai lavori pubblici e al gruppo del quale è espressione, quello della “Nuova Autonomia” di Raffaele Lombardo. “I nostri rapporti sono totalmente fluidi – dice Liardi – per quanto ci riguarda, non c’è nessuna fibrillazione. Anzi, con il sindaco e con tutti gli assessori c’è perfetta sintonia”. Liardi è in stretto contatto con i consiglieri Giuseppe Guastella e Valeria Caci, di “Impegno Comune”, intesa che venne formalizzata due anni fa, con la lista che mise insieme autonomisti e Popolo della famiglia. “Sicuramente, ci rivediamo negli autonomisti e nell’assessore regionale Antonio Scavone”, conferma l’esponente della giunta Greco. Se Liardi è tra gli assessori più vicini al primo cittadino, anche i due consiglieri hanno sempre dimostrato di far parte dei “lealisti” di maggioranza, assicurando pieno appoggio all’amministrazione comunale.