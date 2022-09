“Greco nella mani di Salvini, Meloni e Cuffaro”, Di Cristina: “Centrodestra vuole l’inceneritore”

Gela. “Ieri è stato ufficializzato che chi voterà alle regionali per il centrodestra, sosterrà l’inceneritore in città”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, candidato all’Ars, trae spunto dalle dichiarazioni rese ieri, al teatro “Eschilo”, dal candidato alla presidenza per il centrodestra Renato Schifani. L’ex presidente del Senato si è detto del tutto favorevole ai termovalorizzatori sull’isola, sostanzialmente confermando il progetto dell’ex governatore Nello Musumeci, con la previsione di un impianto in città a copertura della Sicilia occidentale. Il Pd è contrario e non condivide per nulla le scelte sulla gestione dei rifiuti. Di Cristina, tre anni fa insieme al partito locale, sostenne il progetto civico del sindaco Lucio Greco, prendendone poi le distanze. Ora, segna un confine politico netto. “Mi dispiace che il sindaco abbia accettato di sostenere un candidato alla presidenza della Regione, supportato dalla Lega e da Fratelli d’Italia che tre anni fa alle amministrative erano partiti avversari. E’ un problema suo – aggiunge – Schifani è in completa continuità con Musumeci, come ha confermato ieri, peraltro davanti a ben pochi presenti. Greco ormai è nelle mani della Lega e di Fratelli d’Italia. Ne prendiamo atto. Lo sosterranno Salvini, Meloni e Cuffaro”. I dem, che alle urne per le regionali si giocano molto, stanno comunque lavorando su un progetto alternativo alla giunta Greco, anche nell’ottica delle prossime amministrative. Intanto, secondo il segretario democratico le differenze sono sempre più nette. “O si vota per chi è contro l’inceneritore oppure si vota per chi vuole l’inceneritore – dice ancora – o si vota per chi da cinque anni promette il porto e non lo fa o si vota con chi continua a fare una vera battaglia politica per averlo. O si vota per chi ha ridotto la sanità cittadina ai minimi storici o si vota per noi che vogliamo un modello di sanità che rilanci le strutture locali”. Tutti temi portanti del programma dem e che ormai da tempo fanno parte del bagaglio politico di Di Cristina e del partito locale. “Mi fa piacere sapere che temi come il ciclo delle acque reflue in agricoltura o quello degli aiuti alle categorie economiche in difficoltà siano diventati patrimonio comune degli altri partiti – spiega inoltre – noi li portiamo avanti da tempo e li abbiamo fatti arrivare all’Ars, quando i partiti che ora ne parlano li volevano bocciare. Forse, i candidati locali di questi partiti non hanno alcun collegamento con i loro referenti regionali oppure mi viene da pensare che non vengano proprio considerati”.