Greco, “nessun no a prescindere su termovalorizzatore, ma niente diktat calati dall’alto”

Gela. Non c’è un no a prescindere sul progetto del termovalorizzatore, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ma il sindaco Lucio Greco e l’intera amministrazione comunale non ritengono che la soluzione idonea sia quella di calare dall’alto decisioni di questo tipo. Come abbiamo riportato, questa mattina il sindaco ha incontrato gli assessori e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. E’ già in programma un incontro con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Il parlamentare forzista Michele Mancuso si è messo a disposizione. “Con un lancio di poche righe, noi istituzioni e la città intera abbiamo appreso ieri sera dagli organi di stampa che la Regione ha individuato l’area industriale di Gela per la realizzazione di uno dei due termovalorizzatori da creare in Sicilia. Superato il momento dell’incredulità – spiega Greco – vogliamo chiarire che il nostro non è un no a prescindere all’impianto, ma alle scelte calate dall’alto senza alcuna concertazione”. Sindaco, giunta e lo stesso Sammito concordano sul fatto che si debba effettuare uno studio approfondito, anche sui eventuali impatti ambientali. “Si faccia uno studio approfondito e si spieghino alla città tutti i pro e i contro di una simile operazione, economici, industriali, imprenditoriali, occupazionali, sociali e ambientali”, fa sapere il sindaco. I dubbi ci sono e Greco conferma che in agenda c’è già un incontro con Miccichè.