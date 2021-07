Greco nomina un esperto in comunicazione, incarico assegnato a Maganuco

Gela. Il sindaco Lucio Greco, che già in passato lo aveva fatto, ha deciso di affidarsi ad un esperto di comunicazione. Per ora, il rapporto avrà la durata di un mese, probabilmente in vista di ulteriori rinnovi. La decisione è ricaduta su Daniele Maganuco, che per anni ha curato la pagina social “Se i quadri potessero parlare gelese”. Si occuperà, in base a quello che viene riportato nel provvedimento da poco pubblicato, di “comunicazione istituzione” e opererà anche come “social media manager”. Molto attivo sui social, la pagina che ha gestito è spesso stata anche decisamente critica verso le scelte dell’amministrazione comunale. La nomina è stata conferita in base alla valutazione del curriculum di Maganuco.