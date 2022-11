“Greco non riesce ad amministrare”, Alabiso: “Sfiducia anche politica, giunta ambigua”

Gela. I leghisti hanno subito accettato la sfida della sfiducia al sindaco Lucio Greco e sono parte integrante di un fronte che sta emergendo proprio intorno alla mozione, che sarà depositata probabilmente in settimana. “L’ho sempre detto, ho più volte invitato il sindaco a dimettersi – dice il consigliere salviniano Emanuele Alabiso – la sua amministrazione fa acqua da tutte le parti. Il sindaco non riesce ad amministrare questa città. Il parere negativo al bilancio di previsione è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Chiaramente, la mozione di sfiducia è anche un questione politica. Del bilancio non conosciamo ancora nulla ma certamente non si può attendere che il sindaco porti in aula uno strumento finanziario che non può essere votato”. Alabiso è tra quelli che intendono accelerare, per chiudere prima possibile l’esperienza amministrativa dell’avvocato Greco e non ci gira troppo intorno. “Il fatto che questa amministrazione comunale si stia caratterizzando nel centrodestra non cambia assolutamente nulla – aggiunge – del resto, è sempre stata una giunta politicamente ambigua. Forza Italia fin dall’inizio ha appoggiato il sindaco. I lombardiani hanno ufficializzato solo adesso il passaggio all’Mpa ma si sapeva che fossero riconducibili a quell’area politica”. Alabiso, inoltre, non dà troppo peso alla differenze politiche che si registrano all’interno del drappello d’opposizione che porta avanti la mozione.