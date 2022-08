“Greco non riesce a tenere insieme maggioranza”, Alabiso: “Ars? Lega con Roberto Alabiso”

“La sfiducia? Come opposizione della prima ora ne abbiamo discusso. Ovviamente – precisa – non mi riferisco a chi prima era con il sindaco, ha preso incarichi e poi è passato all’opposizione. Però, una sfiducia al buio, secondo me, avrebbe conseguenze ancora peggiori di quella del 2018. Se, invece, ci fosse un accordo alla base, con un candidato a sindaco già definito e con una coalizione chiara, pronta per le amministrative, sarei il primo a firmare per la sfiducia. Già con i prossimi appuntamenti in consiglio comunale, per il bilancio e i debiti, si capiranno tante cose rispetto agli equilibri in maggioranza. Anche le regionali saranno un passaggio decisivo”. Proprio in vista delle scadenze elettorali, i leghisti hanno chiuso sul candidato del territorio, per l’Ars. “Sarà il medico Roberto Alabiso – conclude il consigliere – ha deciso di sostenere il progetto ed è la nostra scelta”. I leghisti puntano su una soluzione sicuramente fuori dai normali schemi della politica locale, affidandosi al medico che ha qualche esperienza pregressa in consiglio comunale. Una decisione maturata nelle ultime settimane e che dovrebbe essere ufficializzata anche dal nuovo coordinatore Raffaele Carfì.