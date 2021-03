“Greco non si faccia tirare dagli avventurieri”, Mancuso: “Su Montelungo mai coinvolto”

Gela. “Giunta? A me, non risultano cambi o nuovi ingressi. Probabilmente, sono gli altri a parlarne. Il sindaco, ad oggi, non mi ha mai comunicato nulla di tutto ciò”. Il deputato regionale Michele Mancuso osserva con molta attenzione quello che accade in municipio. Due anni fa, ha scelto di accettare il patto “arcobaleno” che ha permesso al sindaco Lucio Greco di arrivare a Palazzo di Città e ad oggi Forza Italia ha sempre rispettato gli accordi, anche se gli azzurri stanno comunque sul chi va là. “Spero che il sindaco prenda sempre in considerazione i nostri suggerimenti e le nostre proposte – dice il deputato all’Ars – senza farsi tirare, da un lato o dall’altro, da avventurieri che vanno e vengono e che non sono mai stati colonne portanti, come lo è invece Forza Italia. Se poi il sindaco sentirà l’esigenza di rivedere l’ordine delle sue alleanze, lo faccia serenamente e sottolineo, serenamente”. Sui nuovi abboccamenti politici tra l’avvocato Greco e il Pd, Mancuso ha le idee più che chiare. “Rispetto tutte le posizioni, soprattutto degli avversari – spiega – l’uscita del Pd dalla maggioranza è stata una decisione politicamente grave. Non l’hanno condivisa con nessuno. In un momento difficile per la giunta, hanno deciso di uscire e se ne sono andati. Noi siamo rimasti leali. Forza Italia è l’unico partito in giunta ad aver sostenuto Greco fin dall’inizio. Credo che quello del Pd non sarebbe il ritorno del figliol prodigo, ma solo una scelta fatta in chiave politica e, a questo punto, anche elettorale. Noi chiediamo solo lealtà e correttezza”. Il caso del finanziamento perso per il progetto di riqualificazione di Montelungo fa capire qualcosa in più dell’attuale rapporto tra l’esponente forzista e l’amministrazione. “Sono sinceramente amareggiato – commenta – ancora di più, perché né il sindaco né l’assessore al ramo mi hanno mai chiesto di verificare quale fosse la situazione del progetto, negli uffici regionali. Se hanno avuto interlocuzioni con esponenti più importanti di me, non posso che dargli ragione. In caso contrario, hanno sbagliato due volte. Non vorrei che il problema sia dipeso da una mancanza della politica, sarebbe ancora più grave”. Mancuso ritorna anche sulle tante polemiche, che ciclicamente, ormai da anni, accompagnano un iter infinito come quello dei lavori per il porto rifugio, ad oggi mai partiti. In più occasioni, si è sbilanciato sull’esito favorevole della procedura, che non trova però conclusione. “Anzitutto, in finanziaria, insieme ai colleghi del Pd e del Movimento cinquestelle, stiamo per votare lo stanziamento di due milioni di euro per il porto rifugio – dice – il nostro lavoro quotidiano, almeno per il settanta o ottanta per cento, è tutto concentrato su Gela. I ritardi per il porto rifugio sono dovuti anche a particolari contingenze, che prescindono dal nostro operato. Chi si appiglia a questo per far capire che noi non lavoriamo, finge di non vedere. Tra le altre cose, noi ci siamo da due anni e mezzo. C’è invece chi per venticinque anni ha preso in giro la città, anche sul porto. A breve, faremo chiarezza anche sulla condotta agraria. L’ufficio rimarrà in città. Il resto, sono solo chiacchiere di qualche avventuriero”.