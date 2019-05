Greco non smentisce Arena, confermati tutti i dirigenti del Comune: niente stravolgimenti

Gela. La giunta (che deve essere ancora ufficializzata) non ha iniziato la propria attività, ma il neo sindaco Lucio Greco ha messo la firma su uno dei primi atti ufficiali. Conferma in blocco tutti i dirigenti comunali, compresi quelli che erano diventati punto di riferimento nella gestione commissariale del colonnello Rosario Arena. Greco ha deciso di non cambiare, affidandosi ai funzionari che già gestiscono settori strategici. Quindi, confermati i contratti di dirigenti non di ruolo a Orazio Marino (settore ambiente e decoro urbano), Alberto Depetro (bilancio), Mario Picone (affari generali), Raffaella Galanti (urbanistica), Antonino Collura (autorità urbana e risorse comunitarie) e Grazia Cosentino (patrimonio). Una scelta analoga l’ha messa nero su bianco anche per i dirigenti di ruolo dell’ente. Confermati gli incarichi a Emanuele Tuccio (lavori pubblici), Simonetta Guzzardi (risorse umane), Giuseppe Montana (comandante polizia municipale, viabilità e trasporti) e Maria Morinello (servizi sociali). Niente stravolgimenti, almeno in questa fase. All’indomani della vittoria elettorale, l’avvocato ha subito voluto incontrare i funzionari dell’ente, con l’obiettivo di verificare la situazione generale del municipio, soprattutto da un punto di vista finanziario.